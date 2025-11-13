«Укренерго»: війська РФ вночі атакували енергетичну інфраструктуру трьох областей

Російські військові в ніч проти 13 листопада вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України: у Дніпропетровській, Запорізькій і Одеській областях, повідомляє «Укренерго».

«Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру – на ранок є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Вночі були також атаковані енергооб’єкти на Одещині. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання.

«До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», – зазначили в «Укренерго».

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження і стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень.

У місії ООН 12 листопада заявили, що Україна зазнає дедалі інтенсивніших російських атак на енергетичну інфраструктуру, а кількість жертв серед цивільного населення залишається високою.