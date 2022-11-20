Речник Повітряних сил розповів, скільки часу потрібно Росії для виробництва іранських дронів

Росія не зможе швидко розгорнути власне виробництво іранських дронів, повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат 20 листопада. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.

Таким чином він прокоментував інформацію про те, що Росія домовилася з Іраном про виробництво іранських дронів на своїй території.

«Це залежить від багатьох чинників, передусім від бажання країн розгорнути це все (виробництво – ред.). Явно, що не йдеться про тижні, явно, що йдеться про місяці. Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути можливо на якихось потужностях, просто завезти там, де вже є обладнання, але все одно все це потребує часу. І, як ми знаємо, в Росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити», – припустив Ігнат.

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Він нагадав, що Росія і сама виробляє безпілотники, як ударні, так і розвідувальні. На думку Ігната, Іран хоче уникнути санкційного тиску, передавши Росії креслення до своїх дронів.

«Війна перейшла в таку стадію, що дронів з’являється все більше, і вони несуть загрозу, від неї треба як захищатися, так і самим нарощувати такі дрони, баражуючи боєприпаси, які можуть вражати противника в тилу», – додав Ігнат.

На питання, чи досі є ймовірність передачі Іраном Росії ракет, речник Повітряних сил припустив, що в силу певних дипломатичних факторів цей процес міг уповільнитися, але готуватися варто до всього.

«Можливо, увімкнено якісь дипломатичні ресурси, переговорні процеси, можливо, якісь країни на це впливають. Будемо сподіватися, що терорист не отримає цих ракет, це дещо полегшить навали. Можемо лише сподіватися, треба готуватися до будь-яких викликів», – додав він.

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Напередодні видання The Washington Post із посиланням на свої джерела повідомило, що Москва домовилася з Тегераном про виробництво іранських бойових безпілотних літальних апаратів у Росії.

Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників під час атаки на цивільні обʼєкти. Українська сторона повідомляла, що військовослужбовцям вдалося збити понад 300 апаратів іранського виробництва над своєю територією, у тому числі в Києві.

Російська сторона офіційно відкидає ці звинувачення. Однак у жовтні представник Громадської ради при Міноборони РФ сказав про використання іранської зброї під час прямого ефіру на телеканалі РБК.

5 листопада Іран визнав, що постачав Росії безпілотники Shahed. За словами міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Абдоллахіяна, «невелику кількість» безпілотників було поставлено за кілька місяців до початку російського вторгнення.