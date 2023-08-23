Повітряні сили повідомили про збиття 11 запущених РФ дронів

Українські військові в ніч на 23 серпня збили 11 із 20 запущених Росією безпілотників, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 23 серпня 2023 року ворог здійснив пуски ударних БпЛА Shahed-136/131 із південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів із району Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим)», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що дев’ять дронів збили в Одеській області, два – в межах Запорізької області.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські військові в ніч на 23 серпня протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області, ціллю була цивільна інфраструктура регіону.

«Сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу Shahed-136/131. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на шосту ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, серед цивільного населення постраждалих немає, на місці працюють всі відповідні служби.

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на початок серпня, за даними президента Володимира Зеленського, Росія запустила по Україні близько 2000 іранських безпілотників «Шахед».