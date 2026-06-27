На Полтавщині втрачено винищувач МіГ-29, пілот катапультувався – Повітряні сили

Уночі 27 червня на Полтавщині було втрачено винищувач МіГ-29, повідомили в управлінні комунікацій командування Повітряних силах ЗСУ.

«Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», – зазначили у відомстві.

Також у Повітряних силах кажуть, що причини та обставини події з’ясовуються.

Раніше українські військові повідомили про загибель на Запорізькому напрямку льотчика 39-ї бригади тактичної авіації майора Олександра Боровика. Як повідомили у бригаді, пілот 1995 року народження загинув близько 13:30 11 вересня під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.

Крім того, у командуванні Повітряних сил повідомляли про загибель пілота винищувача МіГ-29 Сергія Бондаря після виконання бойового завдання при заході на посадку. У червні під час відбиття масованої російської атаки загинув пілот літака F-16 Максим Устименко.

Українська влада не наводить точної інформації про втрати серед військових у війні з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку цього року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.