«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на святкові вихідні

«Укрзалізниця» повідомила про призначення додаткових поїздів на святкові вихідні, пов’язані із відзначенням Дня Конституції України.

В УЗ заявили, що рішення про додаткові поїзди ухвалили, «зважаючи на велику популярність залізничного транспорту серед туристів та відпочиваючих».

Згідно з повідомленням, йдеться про загалом вісім додаткових поїздів у напрямку Києва, Ужгорода, Ковеля, Чернівців, Херсона, Одеси, Костянтинівки.

Про які саме поїзди йдеться можна переглянути тут.

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Українців очікують подовжені вихідні (26, 27 і 28 червня) через святкування у понеділок Дня Конституції.