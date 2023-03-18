Під Москвою спалахнула пожежа на хімічному заводі – ЗМІ

Під Москвою в суботу, 18 березня, спалахнула пожежа на місцевому хімічному заводі, пише видання Інтерфакс.

«На хімічному виробництві у Довгопрудному (Московська область) горить ємність із реагентами», – повідомили виданню в екстрених службах.

Також у результаті інциденту вже відомо про одну людину, яка отримала опіки.

За інформацією інших російських ЗМІ, пожежа почалася на території виробничого об’єднання «Тонкий Органічний Синтез». Завод є одним з найстаріших і найбільших російських підприємств.

16 березня в російському Ростові-на-Дону також спалахнула пожежа в будівлі біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста.