Поліція відкрила провадження через пожежу у притулку для тварин у Києві

Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі Києва, повідомляє пресслужба поліції.

«Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики. Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку», – йдеться в повідомленні.

Поліція кваліфікувала подію як «умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки».

«Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами», – долали правоохоронці.

Проходять слідчі дії.

За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Законом заборонено бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати як призи, нагороди чи премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров’ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм. Також заборонено винищування бездомних тварин з метою регулювання їх чисельності.