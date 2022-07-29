У хостелі в Москві сталася пожежа, є жертви

Восьмеро людей загинули і троє постраждали внаслідок пожежі у хостелі на півдні російської столиці Москви. Як повідомляють у п’ятницю російські ЗМІ, усі мешканці хостелу були мігрантами, їхнє громадянство встановлюється.

Повідомляється, що займання сталося на першому поверсі 16-поверхової будівлі, вогнем охопило 150 квадратних метрів площі.

Попередньо, причиною пожежі стали проблеми електромережі.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що спричинили смерть двох і більше осіб.