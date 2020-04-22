ДСНС: у Житомирській області та зоні відчуження продовжують гасити осередки тління

Станом на 7:00 22 квітня у зоні відчуження Чорнобильської АЕС продовжують гасити осередки тління на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків (села Розсоха, Крива Гора та Рудьки –Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 640 км мінералізованих смуг», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що пожежі не загрожують укриттю, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження.

З вогнем борються 1202 людини та 279 одиниць техніки, зокрема три вертольоти.

У Житомирській області гасять осередки тління у трьох місцевих лісгоспах. Там працюють понад 1300 людей та залучено 179 одиниць техніки.