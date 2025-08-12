Повітряні сили ЗСУ: армія РФ вночі атакувала Чернігівщину ракетами, є влучання на семи локаціях

Протиповітряна оборона знешкодила 36 російських БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, якими вночі атакували війська РФ, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, у ніч на 12 серпня (із 20:00 11 серпня) противник атакував 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово – РФ, а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Брянської областей РФ.



Повітряні сили уточнюють, що ударними БпЛА противник атакував Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину, зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Сухопутні війська ЗСУ раніше повідомили, що вночі сили РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів. Відомо про одного загиблого та 11 постраждалих з пораненнями різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулися по медичну допомогу зі скаргами на акубаротравму (контузію) та гострий стрес.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.