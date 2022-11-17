Повідомлення про звуки роботи ППО на Львівщині не підтверджені – ОВА

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що ранок у регіоні сьогодні неспокійний, але повідомлення про буцімто роботу систем ППО у зв’язку з вибухами не підтверджені.

«Сьогодні також неспокійний ранок. Повітряна тривога зараз триває, є небезпека. Перебувайте в укритті чи безпечному місці, де працює правило «двох стін». Бережіть себе й рідних. Деякі телеграм-канали повідомили, що на Львівщині нібито працює ППО. Станом на 09:42 такий факт не підтверджується. Якщо буде така ситуація, я обов’язково повідомлю», – написав Козицький у Telegram.

У багатьох регіонах України наразі триває повітряна тривога через загрозу ракетних обстрілів. Вже є повідомлення про ураження в Дніпрі та Одесі і про збиття двох ракет у Києві. На Київщині працює ППО.

Останній масований удар військ РФ по Україні був 15 листопада. Після ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.