Голова ОВА повідомив про роботу ППО на Вінниччині

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив про роботу сил ППО в регіоні.



«На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні про збиту російську ракету повідомили в сусідній Черкаській області. Також відомо про ракетний удар по Полтавщині.

Останніми днями влада попереджала, що в День незалежності українці мають бути вкрай обережними, оскільки цього дня війська РФ можуть готувати жорстокі атаки. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.