Празький аеропорт не дублюватиме оголошення рейсів в Україну російською мовою

Празький аеропорт імені Вацлава Гавела від 1 лютого обмежив використання російської мови під час оголошення на рейси в Україну.

Відтепер всі повідомлення для пасажирів, які прямують до українських міст, будуть лише чеською й англійською мовами, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс. Цю інформацію підтвердили також у пресслужбі аеропорту Праги.

«Ми вирішили задовольнити прохання українського посольства в Чехії. Оголошення під час посадки на рейси в Україну більше не дублюватимуться російською мовою», – розповіла українській службі Радіо Свобода прессекретар празького летовища Клара Дівішкова.

Вона також заявила, що найближчим часом в аеропорту планують встановити спеціальну навігаційну систему мовою тих країн, куди прямуються пасажири тих чи інших рейсів. Однак, за її словами, наразі цей проєкт перебуває у стані розробки, тож термін його реалізації поки невідомий.

2 жовтня 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA (відома ще як #KyivNotKiev).

У міністерстві нагадали Радіо Свобода, що мета кампанії #CorrectUA – позбутися радянської імперської спадщини в міжнародному правописі шляхом коригування вживання українських географічних назв латиницею на основі українського правопису (#BoryspilNotBorispol, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov).

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.