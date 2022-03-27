У Празі пройшла акція «Росіяни проти війни з Україною»

Декілька тисяч людей 26 березня зібралися в центрі столиці Чехії Праги на акцію «Росіяни проти війни з Україною». Люди тримали плакати з написами «Ні війні», «Росіяни проти Путіна», «Путін – це війна» російською, чеською та англійською мовами.

Учасники з біло-синьо-білими прапорами, що символізують російський антивоєнний протест, пройшли маршем центром міста – від площі Миру через Вацлавську площу до Староміської площі.

Там відбувся мітинг, на якому закликали зупинити бойові дії на території України. Учасники мітингу скандували «Путіна в Гаагу» та інші антивоєнні гасла.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».