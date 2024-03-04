Мерія Праги фінансово підтримала студентів-біженців з України

Мерія чеської столиці вирішила фінансово підтримати українських студентів. З метою інтеграції української молоді в чеські вищі й середні навчальні заклади, як повідомила 4 березня мерія Праги, виділено в перерахунку понад 50 тисяч євро.

Студенти-біженці матимуть змогу здобувати освіту в училищах, технікумах, інститутах Чехії, йдеться передусім про молодь віком від 15 до 19 років.

«Діти без сумніву є однією з найбільш незахищених груп, особливо ті, які були змушені втекти через війну. Тому ми підтримали інтеграцію українських дітей», – зазначив член ради столиці Антон Клецанда.

Зараз до програми навчання на початковому курсі зараховано 41 студента, вони розділені на три групи залежно від рівня знання чеської мови. Чеську мову українські студенти мають змогу вивчати на курсах. Водночас у межах початкового курсу українські студенти, які готуються до вступу в середні чи вищі школи, мають можливість вивчати математику.