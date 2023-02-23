У Лондоні біля посольства РФ намалювали величезний український прапор

Група активістів вилила сотні літрів жовтої та синьої фарби на дорогу біля російського посольства в Лондоні, щоб створити величезний український прапор напередодні річниці вторгнення Москви, повідомляє агенція Reuters.



Група «Led By Donkeys» зупинила рух транспорту, перш ніж розлити понад 300 літрів фарби по дорозі, використовуючи тачки та щітки, щоб створити прапор площею 500 квадратних метрів.

Поліція Лондона повідомила, що трьох чоловіків і одну жінку затримали за підозрою у заподіянні шкоди та перешкоджанні руху на шосе.

Посольство РФ наразі публічно на це не реагувало.

Майже рік тому – 24 лютого – Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».

В інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого. За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.