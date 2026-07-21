Правоохоронці розслідують привласнення понад 150 млн гривень Нацгвардії. У справі 8 підозрюваних

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру вісьмом людям у справі про заволодіння понад 150 мільйонами гривень Національної гвардії. Про це відомства повідомили 21 липня.

САП уточнює, що серед підозрюваних – посадовці Нацгвардії (заступник директора департаменту логістики Головного управління НГУ, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник), двоє підприємців-власників приватних компаній та директор однієї з підконтрольних їм фірм, а також двоє оцінювачів, яких підозрюють у пособництві.

За даними слідства, в 2024 році виникла потреба в закупівлі складу для зберігання продовольства для військовослужбовців Нацгвардії. Замість придбання нерухомості безпосередньо у власників посадовці НГУ, ймовірно, вступили в змову з підприємцями. Ті придбали необхідне приміщення на підконтрольну компанію та одразу перепродали його НГУ за ціною, штучно завищеною більш ніж на 143 мільйони гривень.





«Для надання оборудці видимості законності спільники залучили оцінювачів, які за «винагороду» підробили звіт про оцінку майна. Отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми. Крім того, ці ж підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн бюджетних коштів під час інших закупівель, зокрема сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів», – заявляє НАБУ.

Прокуратура зазначає, що за рахунок незаконних прибутків службовці Нацгвардії придбали автомобілі преміумкласу – Mercedes-Benz AMG GLE, 2024 року випуску, Toyota Land Cruiser 300 2021 року, Audi Q8 2019-го, – земельні ділянки під забудову поблизу Києва, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 квадратних метрів та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів. На це майно, а також на вилучені в підприємців 340 тисяч доларів і 99,7 тисяч євро накладений арешт.

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Дії фігурантів кваліфікували за трьома епізодами статті про привласнення майна.

Підозрюваних посадовців НГУ, за даними САП, відсторонили від посад ще в травні 2025 року після перших обшуків.

«Слідство триває: встановлюється причетність інших осіб та перевіряються факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом», – додає прокуратура.

У травні 2025 року медіа повідомили про обшуки в командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання. НАБУ і САП тоді не коментували перебіг слідчих дій.