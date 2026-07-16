НАБУ взялося за заступницю голови ДІАМ після розслідування «Схем» про незадекларовані апартаменти

Після розслідування журналістів «Схем» (Радіо Свобода) Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо заступниці голови Державної інспекції архітектури та містобудування Наталії Дюжилової за статтею «декларування недостовірної інформації». Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі НАБУ.

«Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, щодо фактів, викладених у вашому зверненні», – йдеться у відповіді НАБУ на запит Радіо Свобода.

Мінімальна санкція ст. 366-2 Кримінального кодексу «декларування недостовірної інформації» передбачає штраф, максимальна – позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше на розслідування «Схем» відреагував голова ДІАМ Олександр Новицький та скерував віднайдені журналістами факти до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У своєму розслідуванні «Схеми» розповіли, що заступниця голови Державної інспекції архітектури та містобудування Наталія Дюжилова роками не вказує в деклараціях ймовірного цивільного чоловіка – експрокурора 20-річним стажем Олександра Головкіна – та оформлене на нього майно: двоповерхові п’ятикімнатні апартаменти площею понад 220 квадратних метрів на одній зі столичних набережних, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado та два паркомісця.

Сама посадовиця при цьому декларує місцем проживання квартиру площею 70 квадратних метрів у панельному будинку в спальному районі Києва.

За українським законодавством посадовці зобов’язані декларувати особу, з якою спільно проживають, та все її майно – незалежно від того, чи зареєстрований шлюб. За недостовірне декларування, зазначають опитані «Схемами» експерти, передбачена відповідальність аж до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади.

Журналісти впродовж травня та червня неодноразово фіксували, як Дюжилова їздила на роботу та гуляла в парку, прямуючи саме з будинку, де розташовані апартаменти Головкіна. Мешкати там вона може щонайменше з 2020 року – про це свідчить витік бази клієнтів спортклубу, де її контакти прив'язані до цієї адреси.

Про тривалі стосунки пари свідчать, зокрема, спільні світлини в соцмережах, які з 2017 року публікували сама посадовиця та її друзі, а також те, що Головкін на своїй фейсбук-сторінці вказував батька Дюжилової членом своєї родини – після звернення журналістів він видалив цю згадку й закрив профіль. А номер мобільного Наталії Дюжилової в телефонних книгах деяких абонентів підписаний як «Наташа Головкіна», йдеться в розслідуванні.

Сама Дюжилова стосунки з Головкіним заперечила: за її словами, у нього вона лише інколи буває, їй подобається гуляти поруч в парку, а авто на його місце в паркінгу ставить через повітряні тривоги: «Якщо летить 100 дронів і у вас є можливість поставити машину на паркінг, то ви її поставите на паркінг». Головкін, у свою чергу, не надав коментарів по суті, але намагався заборонити згадувати його в матеріалі, погрожуючи судом.