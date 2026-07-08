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Новини | Політика

У ВР пропонують посилити контроль за походженням коштів на заставу для підозрюваних у корупції

Напередодні «Схеми» системно надавали розголосу цій проблематиці – аналізували та оприлюднювали дані щодо підозрілих заставодавців у справах топкорупції
Напередодні «Схеми» системно надавали розголосу цій проблематиці – аналізували та оприлюднювали дані щодо підозрілих заставодавців у справах топкорупції

Група депутатів Верховної Ради зареєструвала законопроєкт, який має посилити контроль за законністю походження коштів, внесених у якості застави. Відповідний документ був оприлюднений на сайті парламенту 8 липня.

Напередодні «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) системно надавали розголосу цій проблематиці – аналізували та оприлюднювали дані щодо підозрілих заставодавців у справах топкорупції.

Ініціатори законопроєкту №15388, який має внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пропонують запровадити обов'язкову перевірку походження коштів застави, незалежно від суми.

Також парламентарі планують передбачити можливість зупинення зарахування коштів застави до підтвердження законності їх походження, а у разі неможливості такого підтвердження – запровадити механізм їхнього стягнення в дохід держави. Ще одним пунктом є оприлюднення Державною судовою адміністрацією України інформації про заставодавців.

«Трохи вже трагікомічно виглядає ситуація, коли за топ-корупціонерів (які ще і по статті про легалізацію коштів) вносять заставу конвертаційні центри, співробітники облгазів та фірми-пустишки оформлені на фунтів. А ще, чомусь інформація по тим, хто вносить застави за людей, які вкрали мільярди – є закритою і типу непублічною», – написав у своєму телеграм-каналі один з авторів законопроєкту нардеп Ярослав Железняк.

Інші співавтори законопроєкту – депутати Анастасія Радіна, Максим Хлапук, Мар’яна Безугла, Ігор Марчук, Георгій Мазурашу.

Раніше «Схеми» розповідали хто вносив застави за:

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    Валерія Єгошина

    Журналістка-розслідувачка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

    Лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

    Переможниця спецномінації «Cльози окупанта» конкурсу «Честь професії» (2022) з матеріалом «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ».

    У 2023 році розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?» отримало спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    У 2024 році стала лауреаткою престижної міжнародної премії ICFJ Knight Awards.

    У 2025 році розслідування Ірини Сисак, Валерії Єгошиної та Юлії Химерик «Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ» отримало спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань.

    Цикл журналістських розслідувань авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової про воєнні злочини російських військових на раніше окупованій частині Харківщини увійшов до короткого списку конкурсу Global Shining Light Award 2025 року – престижної нагороди від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    За освітою соціологиня.

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