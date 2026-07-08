У ВР пропонують посилити контроль за походженням коштів на заставу для підозрюваних у корупції

Група депутатів Верховної Ради зареєструвала законопроєкт, який має посилити контроль за законністю походження коштів, внесених у якості застави. Відповідний документ був оприлюднений на сайті парламенту 8 липня.

Напередодні «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) системно надавали розголосу цій проблематиці – аналізували та оприлюднювали дані щодо підозрілих заставодавців у справах топкорупції.

Ініціатори законопроєкту №15388, який має внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пропонують запровадити обов'язкову перевірку походження коштів застави, незалежно від суми.

Також парламентарі планують передбачити можливість зупинення зарахування коштів застави до підтвердження законності їх походження, а у разі неможливості такого підтвердження – запровадити механізм їхнього стягнення в дохід держави. Ще одним пунктом є оприлюднення Державною судовою адміністрацією України інформації про заставодавців.

«Трохи вже трагікомічно виглядає ситуація, коли за топ-корупціонерів (які ще і по статті про легалізацію коштів) вносять заставу конвертаційні центри, співробітники облгазів та фірми-пустишки оформлені на фунтів. А ще, чомусь інформація по тим, хто вносить застави за людей, які вкрали мільярди – є закритою і типу непублічною», – написав у своєму телеграм-каналі один з авторів законопроєкту нардеп Ярослав Железняк.

Інші співавтори законопроєкту – депутати Анастасія Радіна, Максим Хлапук, Мар’яна Безугла, Ігор Марчук, Георгій Мазурашу.

Раніше «Схеми» розповідали хто вносив застави за: