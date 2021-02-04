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04 лютого 2021, Київ 20:20
Новини | Суспільство

У Мін’юсті збираються подавати апеляцію через скасування правопису

У Мін’юсті зазначили, що, відповідно до законодавства, апеляцiйна скарга на рішення суду подається протягом 30 днiв

Міністерство юстиції України подасть до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляцію через скасування нового правопису Окружним адміністративним судом Києва. Про це в Мін’юсті повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У межах строкiв передбачених статтею 295 цього Кодексу (Кодексу адміністративного судочинства – ред.) уповноваженою особою, якою забезпечується самопредставництво iнтересiв Кабiнету мiнiстрiв України в судах, буде подано до Шостого апеляцiйного адміністративного суду апеляцiйну скарrу на рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 28.01.2021 у справi № 640/9824/19», – розповіли в міністерстві.

У Мін’юсті зазначили, що, відповідно до законодавства, апеляцiйна скарга на рішення суду подається протягом 30 днiв з дня його проголошення.

28 січня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що своїм рішенням визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис. У суді зазначили, що уряд «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства».

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі – Міністерство освіти і науки України.

Справа розглядалася за правилами загального позовного провадження, суд провів 8 судових засідань.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня того ж року.

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