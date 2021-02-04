У Мін’юсті збираються подавати апеляцію через скасування правопису

Міністерство юстиції України подасть до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляцію через скасування нового правопису Окружним адміністративним судом Києва. Про це в Мін’юсті повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У межах строкiв передбачених статтею 295 цього Кодексу (Кодексу адміністративного судочинства – ред.) уповноваженою особою, якою забезпечується самопредставництво iнтересiв Кабiнету мiнiстрiв України в судах, буде подано до Шостого апеляцiйного адміністративного суду апеляцiйну скарrу на рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 28.01.2021 у справi № 640/9824/19», – розповіли в міністерстві.

У Мін’юсті зазначили, що, відповідно до законодавства, апеляцiйна скарга на рішення суду подається протягом 30 днiв з дня його проголошення.

28 січня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що своїм рішенням визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис. У суді зазначили, що уряд «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства».

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі – Міністерство освіти і науки України.

Справа розглядалася за правилами загального позовного провадження, суд провів 8 судових засідань.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня того ж року.