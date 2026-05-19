Правозахисники: в Ірані від початку війни арештували понад 4000 людей, 50 – стратили

Правозахисна група HRANA повідомляє, що іранська влада заарештувала щонайменше 4023 людей і здійснила 50 страт після початку американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого.

Згідно з новим звітом правозахисників, які заявили про посилання внутрішніх репресій в Ірані під час війни, затриманим висунули звинувачення, зокрема у шпигунстві, загрозі національній безпеці й передачі інформації, пов’язаної з конфліктом.

HRANA заявила, що умови в місцях утримання «різко погіршилися», тоді як влада «розширила контрольно-пропускні пункти, посилила обмеження на пересування і запровадила тривале відключення інтернету», що знизило національне з’єднання приблизно до 1 відсотка від нормального рівня.

Правозахисники також задокументували людські втрати від самого конфлікту, підтвердивши щонайменше 3636 смертей, включаючи 1701 цивільного, 1221 військовослужбовця і 714 неідентифікованих осіб. HRANA також підтвердила загибель 307 дітей і поранення ще 2213 під час атак.

Звіт під назвою «Між ракетами і репресіями», опублікований 18 травня базується, за даними HRANA, на 6324 підтверджених інцидентах, задокументованих через матеріали з відкритих джерел, зовнішні повідомлення і мережу джерел в Ірані. Група заявила, що всі інциденти, включені до звіту, були підтверджені щонайменше двома незалежними джерелами.