Правозахисники підготували подання до МКС проти російських ведучих

Кримська правозахисна група повідомила, що внесла подання до Міжнародного кримінального суду проти російських телеведучих, заявляючи про докази їхньої співучасті у міжнародних злочинах, зокрема у злочинах руйнування цивільної інфраструктури на території України.

Як повідомили правозахисники, які ведуть моніторинг того, що говорять у російських державних ЗМІ, за рік вони нарахували близько 600 закликів бити по українських містах і залишити населення без світла.

Дослідники задокументували такі заклики від 173 осіб. Щодо висловів трьох найактивніших – ведучих Володимира Соловйова, Сергія Міхєєва і генерала Андрія Гурульова, який активно бере участь в російських телеефірах, – правозахисники внесли подання до Міжнародного кримінального суду.

«Ми подали докази того, що вони закликали до бомбардування цивільної інфраструктури, знищення української енергетики, за кілька днів до того, як ці бомбардування відбувалися. І кілька днів після цих бомбардувань, вони системно виправдовували ці злочини в ефірах державних телеканалів, які мають велику аудиторію. По нашому баченню і тих доказах, що ми подали, вони виходять як співучасники воєнних злочинів», – заявила журналістка-розслідувачка, дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року оголосив у розшук російського лідера Володимира Путіна, звинувативши його у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує і заявляє, що не визнає юрисдикцію суду.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.