На виступі японського прем’єр-міністра пролунав вибух, він не постраждав – ЗМІ

На виступі японського прем’єра Фуміо Кісіди у Вакаямі вранці 15 квітня пролунав вибух. Ніхто не постраждав, захід скасували.

Кинутий предмет був схожий на димову шашку, повідомляє агентство Kyodo News. Вибух стався, коли прем’єр-міністр розмовляв із кандидатом від правлячої партії, на чию підтримку він приїхав виступити. Після події Кісіду евакуювали, нападника затримала поліція.

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На поширених кадрах чутно гучний вибух, видно, як розбігаються люди, а кілька поліцейських притискають нападника до землі.

Напад на Кісіду стався менш як через рік після вбивства колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе. У липні 2022 року в нього двічі вистрілили зі рушниці, коли він виступав на мітингу з промовою на підтримку кандидата від правлячої партії. Абе помер у лікарні. Замах на нього стався у місті Нара – Вакаяма розташована в сусідній префектурі.