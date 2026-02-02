Прем’єр Норвегії розкритикував слова Трампа про те, що США «нічого не отримували від НАТО»

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре вважає слова президента США Дональда Трампа про те, що альянс НАТО «нічого не дав» його країні, такими, що звучать «абсолютно неправдоподібно».

«Коли я вперше зустрівся з президентом, я подивився йому в очі і сказав, що для норвезького прем’єр-міністра важливо сказати віч-на-віч президентові США: за 100 кілометрів від мого кордону розташований найбільший у світі ядерний арсенал. І це спрямовано не проти мене, пане президенте, а проти вас. І важливо, що ми стежимо за цими підводними човнами», – зауважив очільник уряду Норвегії 2 лютого.

Норвезький лідер підкреслив, що його країна має спільний кордон із Росією й можливості, щоб стежити за активностями її ядерного потенціалу.

«Ми знаємо, коли вони (підводні човни – ред.) виходять із порту. Ми знаємо, коли вони випробовують свої нові системи зброї, і ми ділимося цим з вами (зі США – ред.), і співпрацюємо над моніторингом цього. І саме тому я маю почати говорити, що це звучить абсолютно неправдоподібно, коли американський президент каже, що все для НАТО, а НАТО нічого не дає взамін. Це неправильно», – підкреслив Стьоре.

Норвезький прем’єр наголосив, що колективна безпека – не благодійність, вона створена на основі власних інтересів, і Норвегія, за його словами, надалі покладатиметься на союзників і НАТО, який «справді добре зосереджений на Півночі».

Дональд Трамп протягом багатьох років критикував альянс НАТО, звинувачуючи європейських союзників у безцільному користуванні оборонними витратами США і навіть порушуючи питання про вихід США.

2024 року, до свого обрання президентом США, він припустив, що заохочуватиме Росію нападати на членів НАТО, які не дотримуються виплат на оборону. «Я кажу: «Ви не платили? Ви порушник?» Він сказав: «Так, припустимо, що це сталося». Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити», – заявив Трамп у лютому 2024 року.

Вже через рік, у лютому 2025 року президент Трамп заявляв, що підтримує статтю 5-ту НАТО, але вона не знадобиться.

Водночас у новій нещодавно оприлюдненій стратегії національної оборони вказано, що США «продовжать відігравати важливу роль у НАТО», незважаючи на коригування позиціонування США «на європейському театрі військових дій».