Президент Азербайджану не приїхав на саміт СНД у Росії

Президент Азербайджану Ільгам Алієв не приїхав на саміт лідерів країн СНД у Санкт-Петербурзі. У повідомленні від 22 грудня його адміністрація пояснила його відсутність «щільним робочим графіком».

При цьому в Росії чекали на Алієва і готувалися до його візиту, заявляв російським медіа прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Про відмову президента Азербайджану від участі в саміті стало відомо в останній момент.

Востаннє президент Азербайджану приїздив до Санкт-Петербурга на саміт лідерів країн СНД 2023 року. Минулого року він пропустив захід, розвернувши свій літак, щойно стало відомо про аварію лайнера Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL). Літак летів із Баку до Грозного, але зазнав пошкоджень у повітрі над територією Росії. Тоді загинули 38 людей, вижило – 29. Баку багато місяців вимагав визнання відповідальності Росії.

У жовтні на зустрічі з Алієвим у Душанбе Путін визнав, що літак отримав пошкодження внаслідок роботи російської протиповітряної оборони. Також він обіцяв покарати винних за аварію та виплатити компенсації постраждалим. Ці обіцянки відповідали ключовим вимогам Баку: виплатити компенсації та покарати винних.

Втім, ані про зрушення у розслідуванні катастрофи, ані про переслідування винних, ані про виплату компенсацій згодом не повідомлялося.

Як передає «Настоящее время», 1 грудня в Єкатеринбурзі знову затримали голову азербайджанської діаспори, який прийшов на зміну Шагіну Шиглінські: його заарештували в серпні за підозрою у вбивстві та застосуванні насильства щодо представника влади. Ще раніше, у липні, заарештували його сина Мутвали.

Це продовжило серію обміну арештами Росії та Азербайджану, що почалася після масового рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі d червні, коли загинули брати Зіяддін та Гусейн Сафарови. Слідчий комітет РФ заявив, що вони нібито померли від серцевої недостатності. Азербайджанські судмедексперти встановили, що причиною смерті Сафарових стали численні травми.



