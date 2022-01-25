У МЗС відповіли на заяви президента Хорватії: «ретранслюють наративи російської пропаганди»

У Міністерство закордонних справ України викликали посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій заявили про категоричну неприйнятність недавніх заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу України.

Про це йдеться в заяві українського МЗС, в якому висловлювання президента про Революцію гідності в Україні названі образливими, а його слова про членство України в НАТО і недоречність допомоги Україні у конфлікті з Росією – такими, що викликають «глибоке розчарування».

«Твердження Зорана Мілановича про події Революції гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України», – йдеться в заяві.

«Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна й українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага», – додали в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що заяви Зорана Мілановича «ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі».

МЗС України вимагає публічного спростування «цих образливих заяв» президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому.

Про висловлювання Мілановича першим повідомило хорватське видання Dnevnik, їх широко цитували українські ЗМІ. Зокрема, відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на можливе масштабне вторгнення російських військових в Україну, він сказав: «Ми не матимемо з цим нічого спільного. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата». Міланович також заявив, що «Україні не місце в НАТО», назвав Україну однією з найкорумпованіших країн, а події Майдану назвав «переворотом».

«Хорватія має втекти від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником», – заявив Міланович.

Хорватія є парламентською республікою, президент не має великих повноважень. Однак він є головнокомандувачем збройних сил.

Прем’єр-міністр Хорватії, політичний опонент Мілановича Андрей Пленкович засудив висловлювання президента. За словами Пленковича, він подумав, що говорить якийсь російський чиновник. Як заявив прем’єр, «політика Хорватії полягає у зниженні напруженості, запобіганні конфліктам і підтримці цілісності України».

Декількома днями раніше МЗС України так само категорично висловило невдоволення висловлюваннями командувача ВМС Німеччини, який заявив, зокрема, що окупований Крим втрачено для України назавжди. Після критики з боку начальства німецький адмірал подав у відставку.