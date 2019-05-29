Президентом Латвії став колишній суддя

Сейм Латвії обрав нового президента країни – ним став 63-річний суддя європейського суду Егілс Левітс.

За нього проголосував 61 депутат.

У 90-і роки Левітс був представником Латвії в Європейському суді з прав людини, а з 2004 року – суддею Європейського суду.

Відразу ж після обрання Левітс заявив на прес-конференції, що виступає проти всенародних виборів глави держави і вважає за краще, щоб президента, як і раніше, обирав парламент, незважаючи на те, що багато політичних сил Латвії лобіюють скасування цієї системи.

Левітс також заявив, що буде спілкуватися зі ЗМІ латиською мовою, в тому числі з російськомовними.

«Російську мову я знаю не дуже добре. У Латвії я використовую державну мову, і так я буду діяти послідовно і в ставленні до ЗМІ, які ведуть мовлення іншою мовою. Тому я б із задоволенням прийшов на інтерв’ю і говорив би державною мовою», – сказав він.

Новий президент Латвії підтримує переведення шкіл країни на латиську мову і неодноразово підкреслював, що єдина система шкіл державною мовою «дуже важлива для зменшення розколу латвійського суспільства».

З 8 червня Левітс замінить на посаді Раймондса Вейоніса, в якого збігає термін повноважень.