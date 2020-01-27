Президента Польщі запросили до Ізраїлю, щоб нормалізувати відносини

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін 27 січня запросив президента Польщі Анджея Дуду приїхати в Ізраїль для нормалізації двосторонніх відносин після періоду напруженості, що виникла через полеміку про роль Польщі у Другій світовій війні.

Рівлін виступив на меморіальному заході на півдні Польщі, присвяченому 75-й річниці звільнення нацистського концтабору «Аушвіц».

Рівлін сказав, що багатовіковий зв’язок між поляками і євреями звернений у майбутнє і спирається на непорушну прихильність пам’яті про факти минулого.

«Ми сьогодні звертаємося до польського народу і ще раз просимо спільно працювати над створенням майбутнього наступного покоління, поважаючи історію і натхненні цінностями миру, справедливості, толерантності та партнерства. Давайте залишимо історію історикам», – заявив президент Ізраїлю 27 січня.

Відносини між Польщею й Ізраїлем залишалися хорошими з часу розвалу Радянського Союзу. Напруженість виникла в 2018 році, коли польська влада тимчасово запровадила закон, який кваліфікував як злочин будь-які висловлювання про відповідальність Польщі за злочинні діяння нацистів.

Приклади участі поляків у переслідуванні євреїв, хоч і визнаються, але залишаються надзвичайно чутливою темою для цієї країни. Поляки пишаються тим, що значна кількість їхніх співвітчизників ризикували життям заради порятунку євреїв у роки Другої світової війни.

Ізраїль буде завжди пам’ятати і шанувати пам’ять тих більш ніж семи тисяч поляків, які ризикували собою для порятунку євреїв, заявив Рівлін. Він однак зауважив, що таких людей було недостатньо багато, а Німеччина отримала «значну допомогу в проведенні своєї смертоносної політики в Європі».

Минулого тижня Дуда вирішив не брати участі в церемонії пам’яті в Єрусалимі, присвяченій визволенню «Аушвіцу». Він поскаржився на те, що не отримав можливості звернутися до присутніх, незважаючи на те, що така можливість була дана представникам Росії, Франції, Великої Британії, США й Німеччини.

Крім того, представник президента Польщі Кшиштоф Шчерський заявив, що для польської сторони є неприйнятною програма заходів, згідно з якою президентові Росії Володимиру Путіну буде надана можливість продовжити висловлювати помилкові тези про Другу світову війну.