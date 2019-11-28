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28 листопада 2019, Київ 22:06
Новини | Політика

Візит Зеленського до Грузії не планувався, а візит Зурабішвілі до Києва перенесли – заява

За заявою адміністрації президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, її візит попросила відкласти українська сторона

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Візит президентки Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва перенесли на наступний рік, заявила її адміністрація 28 листопада.

За повідомленням, візит мав відбутися в цьому місяці.

«У листопаді цього року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі планувала здійснити поїздку до Києва, але, через процеси, що тривають в України, на прохання української сторони візит відклали до 2020 року», – йдеться в заяві.

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При цьому адміністрація глави грузинської держави не уточнює, які саме процеси стали на заваді її відвідинам.

Водночас у пресслужбі Зурабішвілі прокоментували повідомлення про нібито запланований раніше візит Зеленського до Грузії. Згідно з заявою, візит президента України «не планувався».

У вересні 2019 року Офіс президента за підсумками зустрічі Зеленського та Зурабішвілі в Польщі заявив, що лідери двох країн домовилися про взаємні візити.

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