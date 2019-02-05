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05 Лютий 2019, Київ 14:51
Новини | Події

Суд зняв електронний браслет із колишнього в.о. голови ДФС Продана – САП

САП: Продану повернули закордонний паспорт

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Солом’янський районний суд Києва 4 лютого зняв електронний браслет із колишнього виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.

«Слідчий суддя всупереч позиції прокурорів, відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон. Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватись та виїздити за кордон», – розповіли в САП.

Згідно з повідомленням, мотиви ухваленого рішення на цей час не відомі. Воно оскарженню не підлягає.

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16 листопада 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні. Як стверджували в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном із поважних причин.

4 грудня Солом’янський районний суд Києва відпустив Продана на поруки.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою у 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.

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