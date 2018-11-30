Суд обиратиме запобіжний захід Продану 3 грудня

Солом’янський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану 3 грудня.

«Судове засідання в справі відбудеться 3 грудня 2018 року о 14:30 в приміщенні суду за адресою: м Київ, вул. П. Шутова, 1», – повідомили у прес-службі суду.

САП просить суд заарештувати Продана з правом звільнення під заставу у 89 мільйонів гривень.

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16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Продану про підозру в незаконному збагаченні. Як стверджували в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном з поважних причин.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.