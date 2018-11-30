САП просить суд заарештувати Продана із заставою у 89 мільйонів

Спеціальна антикорупційна прокуратура направила до Солом’янського районного суду Києва клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому виконувачу обов'язків глави Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

САП вимагає заарештувати Продана з можливістю звільнення під заставу у 89 мільйонів гривень.

«Сьогодні САП звернулась до Солом’янського районного суду м. Києва із клопотанням про обрання запобіжного заходу (Продану – ред.) у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 89 мільйонів гривень, що відповідає сумі ймовірного незаконного збагачення. На виконання вимог статті 184 КПК України копію клопотання завчасно вручено підозрюваному», – зазначили у САП.

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У відомстві повідомили, що 30 листопада детективи НАБУ допитали Продана.

«Як і очікувалось, підозрюваний, порушуючи обіцянки у публічній площині про надання показань та документів по суті врученої підозри одразу по поверненню до України, від надання показів відмовився на підставі статті 63 Конституції України, жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри не надав. Також підозрюваним та його захисниками не надано жодних підтверджуючих документів щодо поважності причин його відсутності на території України, в тому числі й про проходження лікування та неявок на виклики до САП», – ідеться у повідомленні.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Продану про підозру в незаконному збагаченні. Як стверджували в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном з поважних причин.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.