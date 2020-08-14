Проєкт «Стіна»: підрядник, директора якого підозрюють у розтраті, отримав ще 36,7 млн – StateWatch

Компанія «Будцентр Витязь», директора та засновника якої підозрюю у розтраті майна та підробці документів, за перше півріччя 2020 року отримала ще 36,74 мільйона гривень від держави за облаштування російсько-українського кордону, стверджує проєкт StateWatch на основі відповіді на свій запит.

У відповіді Державна прикордонна служба повідомила, що «Будцентр Витязь» є однією з п’яти генеральних підрядних компаній, які виконують роботи за бюджетною програмою «Заходи з інжерено-технічного облаштування кордону».

Виплати «Будцентр Витязь» за перші шість місяців 2020 року є найбільшими. Інші підрядники – «Титан Буд», державна «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної території», «Будмонтажсервіс 1», «Укртрансбуд» – отримали від 13, 29 мільйона до 33,38 мільйона гривень.

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У червні Національне антикорупційне бюро повідомило про обвинувальний акт щодо восьми людей, в тому числі – директора та засновника компанії «Будцентр Витязь», яких підозрюють у службовому підробленні, привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах.

Станом на 1 червня 2020 року на виконання бюджетної програми «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» (відомої також як «проєкт «Стіна») було витрачено 53 мільйони 62,3 тисячі гривень, він був готовий на 40%.