Проіранські угруповання в Іраку заявляють про 20 вбитих через удари США та Саудівської Аравії

Внаслідок авіаударів Сполучених Штатів і Саудівської Аравії по Іраку загинули щонайменше 20 військових проіранських сил, заявили Сили народної мобілізації (СНМ) – організація, що об’єднує переважно проіранських ополченців, що офіційно є частиною сил безпеки Іраку з 2016 року.

У заяві, опублікованій 29 липня, СНМ назвали цю кількість попередньою та сдодали, що щонайменше 32 людини зазнали поранень.

За даними організації, удари були спрямовані по позиціях у провінціях Багдад, Васіт, Ніневія, Басра, Кіркук, Кербела та Діяла, що призвело до пошкодження військових об’єктів та техніки.

Війська США і Саудівської Аравії 28 липня завдали ударів по цілях на сході Іраку, пов’язаних з Іраном. Як заявило Центральне командування США, атака була відповіддю на нещодавні понад 30 ударів дронів по американських військах і енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії. За даними CENTCOM, атаки на війська США були невдалими.