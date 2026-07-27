Саудівська Аравія повідомляє про збиття дронів, запущених з Іраку

Саудівська Аравія заявила 27 липня, що перехопила та знищила кілька дронів, спрямованих на нафтові об’єкти у її Східній провінції та в столиці Ер-Ріяді.

Речник Міністерства оборони Туркі аль-Малікі заявив, що атаки здійснили «підтримувані Іраном терористичні ополчення», що діють з Іраку. Він додав, що Саудівська Аравія залишає за собою право відповісти «у відповідний час і у відповідному місці».

Влада Саудівської Аравії не озвучила жодної негайної інформації про збитки чи жертви, і жодна група наразі не взяла на себе відповідальність.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило повідомлення про напади та закликало Ірак запобігти використанню своєї території для здійснення нападів на королівство.

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Тим часом 27 липня підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити заявили, що завдали дронових атак на саудівську нафтову інфраструктуру. Хусити заявили, що завдали атак у відповідь на, за їхнім твердженням, вторгнення саудівських дронів.

Речник угруповання Ях’я Сарі заявив, що «низка чутливих цілей та пунктів, пов’язаних з постачанням та транспортуванням сирої нафти зі східної Саудівської Аравії до Янбу, була уражена за допомогою кількох дронів».

Саудівська влада наразі не коментувала заяву хуситів.

Хусити раніше заявили, що збили саудівський безпілотник над північно-західним Єменом і випустили ракету по південному саудівському місту Джизан на минулих вихідних.

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Як повідомляв Reuters, коаліція під проводом Саудівської Аравії 24 липня завдала ударів по військових об’єктах проіранського угруповання хуситів («Ансар Алла») у провінції Ходейда на заході Ємену.

Новому загостренню передувала атака хуситів на саудівський аеропорт 13 липня та оголошення ними морської блокади Саудівської Аравії. Хусити відкривали вогонь по саудівському судну у Червоному морі.

Коаліція під керівництвом Ер-Ріяда з 2015 року брала участь у війні проти хуситів, які захопили столицю Ємену Сану і повалили міжнародно визнаний уряд. У 2022 році було укладено перемир’я, яке до останнього часу було чинним.