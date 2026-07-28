МЗС відкинуло звинувачення Іраку в «протиправній діяльності» України на його території

Міністерство закордонних справ «відкидає безпідставні та бездоказові звинувачення», які озвучив представник уряду Іраку – про це речник МЗС заявив 28 липня.

Йдеться про коментарі радника з питань національної безпеки Іраку Касіма аль-Абуді, який в інтерв’ю телеканалу Dijlah TV звинуватив Україну в протиправній діяльності на території країни. Речник вказав на те, що сам аль-Абуді визнав відсутність доказів його звинувачень. Він також зазначив, що до цих заяв Багдад не передавав Україні дипломатичними каналами жодних відповідних даних, що було б відповідною формою комунікації, якби звинувачення мали підстави.

«Натомість українська сторона дізналася про закиди в свій бік з прямого ефіру телебачення. Вважаємо неприпустимим та безвідповідальним, коли високопосадовець дружньої держави публічно поширює такі заяви без належної доказової бази. Це суперечить принципам взаємної поваги та завдає шкоди українсько-іракським відносинам», – йдеться в повідомленні.





МЗС зазначає, що Київ розглядає Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та виступає за розвиток взаємовигідного політичного, економічного та гуманітарного співробітництва.

Водночас дипломатичне відомство звертає увагу, що озвучені тези «збігаються з наративами російської пропаганди, спрямованими на дискредитацію України та підрив її відносин із державами Близького Сходу». У МЗС не виключають, що цей випадок є наслідком зовнішнього інформаційного впливу або елементом скоординованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на підрив українсько-іракських відносин.

«Закликаємо офіційні кола Республіки Ірак належним чином відреагувати на поширення безпідставних звинувачень та не допустити використання державних інституцій для ретрансляції дезінформації, що відповідає інтересам третіх сторін і завдає шкоди двостороннім відносинам», – додає речник.





Напередодні іракські медіа поширили заяву аль-Абуді, який стверджував, що місцеві правоохоронці заарештували «обмежену кількість угруповань», причетних до атак всередині країни, спрямованих на цивільні об’єкти. Під час допитів затримані нібито зізналися в роботі на Україну.

Посадовець не назвав, які об’єкти були мішенями нападів, і заявив, що знадобиться широке розслідування, перш ніж можна буде висунути формальні звинувачення.