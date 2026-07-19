Американський військовий загинув в Іраку через розрив іранського дрона – командування

Центральне командування Сполучених Штатів (CENTCOM) 19 липня заявило, що американський військовослужбовець загинув внаслідок атаки іранського безпілотника в Іраку.

За повідомленням, це сталося напередодні.

«Військовослужбовець США на півночі Іраку загинув при виконанні обов’язків 18 липня під час контрольованого підриву нерозірваного боєприпасу зі збитого іранського безпілотника односторонньої дії», – повідомило командування.

Ще один військовий зазнав легкого поранення й отримує медичну допомогу.

Крім того, за повідомленням CENTCOM, в Йорданії, де напередодні загинули двоє військових США, виявили останки ще одного загиблого:

«Після ретельного пошуку американські військовослужбовці виявили невпізнані останки на місці події (в Йорданії – ред.) раніше сьогодні. Триває процес дослідження, щоб встановити походження останків».





Днем раніше CENTCOM повідомило про перші бойові втрати в іранській війні з березня, заявивши, що двоє військовослужбовців загинули, а ще один зник безвісти під час оборонних операцій в Йорданії.

У цій заяві не уточнюється, де саме в Йорданії стався напад. Особи загиблих не розголошують до повідомлення членів їхніх сімей.

Основним місцем операцій США на території союзного їм королівства на Близькому Сході є авіабаза Муваффак Салті, приблизно за 80 кілометрів від Аммана. Американські війська також проводять операції на авіабазі Принца Хасана та на інших військових об’єктах в Йорданії.

Видання Wall Street Journal, посилаючись на джерела, повідомило, що удару зазнала база Муваффак Салті, яку американські війська використовували для авіаударів по Ірану.

19 липня Йорданія викликала представника Ірану в Аммані, щоб висловити протест проти ракетних ударів Тегерана та ударів безпілотників по країні Близького Сходу, назвавши їх «жорстокими та невиправданими».

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Американські війська продовжують діяти в Іраку для навчання та боротьби з тероризмом, хоча їхня кількість значно зменшилася порівняно зі 170 тисячами в розпал війни в цій країні. Американські та іракські чиновники заявляли, що Вашингтон має повністю вивести свої війська у вересні.

Вранці 19 липня Центральне командування Сполучених Штатів (CENTCOM) звітувало про восьму поспіль хвилю нічних ударів по Ірану. Американські військові заявили, що атаки були спрямовані на військові об’єкти берегового спостереження та протиповітряної оборони, морські об’єкти та місця зберігання ракет і безпілотників.

CENTCOM також стверджує, що уразило сили Корпусу вартових ісламської революції, відповідальні за атаку на американських військових у Йорданії 17 липня.

18 липня іранські офіційні особи заявили, що Меморандум про взаєморозуміння, який мав надати сторонам 60 днів для підписання угоди про остаточне припинення війни, фактично «призупинено».