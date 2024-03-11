Прокудін: з окупованих територій вивезли групу цивільних, серед них 5 дітей

З окупованих територій вивезли групу цивільних із дітьми, повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін 11 березня.

«Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з п’ятьма дітьми, а також 18-річній сироті», – заявив він.

Голова області зазначив, що наймолодшому з дітей два роки, тож «всі його спогади – це лише жахи окупації».

Прокудін подякував за сприяння неурядовій організації Save Ukraine, яка допомагає жителям окупованих територій виїхати на вільну частину України.

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За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно.

Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч». Колишній Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в лютому заявив, що ця цифра відповідає дійсності тільки стосовно ідентифікованих Україною дітей.

Повернути в Україну, за даними влади на січень 2024 року, поки що вдалося близько 500 дітей.