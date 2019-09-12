ГПУ: прокурори готують апеляцію у справі ексберкутівця, виправданого судом

Прокурори готують апеляційну скаргу на рішення Дніпровського районного суду Києва, який у серпні виправдав колишнього беркутівця Андрія Хандрикіна, обвинуваченого в участі в катуванні активістів під час подій Євромайдану. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила Генеральна прокуратура України.

Коли скаргу подадуть до суду – в прокуратурі не уточнили.

Раніше прокурори просили вісім років в’язниці для Хандрикіна. Проте Дніпровський райсуд Києва 30 серпня вирішив виправдати ексберкутівця.

Суд розглядав епізод, який стався 20 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві. Тоді співробітники «Беркуту» скинули з колонади двох активістів і побили їх.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули 17 силовиків.