Прокуратура АРК заявляє про передачу до суду справи про викрадення активіста в Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим заявила про передачу до суду обвинувального акту щодо двох колишніх співробітників Служби безпеки України у справі про викрадення і катування проукраїнського активіста на півострові. Про це відомство повідомило 28 вересня.

За повідомленням, на момент скоєння злочину підозрювані працювали на «управління ФСБ Росії по Республіці Крим та Севастополю». Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, санкція передбачає від восьми до 12 років ув’язнення.

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«На початку лютого 2015 року на території окупованого півострова «співробітники ФСБ» викрали, а надалі незаконно ув’язнили проукраїнського активіста, учасника Революції Гідності. Застосовуючи до активіста фізичне насильство, погрози та тортури, обвинувачені намагались отримати зізнання у злочині, якого він не вчиняв, а саме у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут» у місті Києві, а також підготовки диверсії на території Автономної республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

Ім’я активіста правоохоронці не називають, але обставини вказують на кримського активіста Олександра Костенка.

Активіста Євромайдану Олександра Костенка підконтрольний Росії суд у Криму у травні 2015 року засудив до чотирьох років і двох місяців ув’язнення нібито за заподіяння каліцтва співробітнику кримського «Беркута» під час Майдану 2014 року в Києві.

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Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення. Він відбував покарання в колонії загального режиму російського міста Кіров-Чепецький і був звільнений 3 серпня після того, як закінчився його термін ув’язнення.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно заявляв про тортури, яким піддавали його сина, після чого зник безвісти. Мати і брат Костенка живуть у Сімферополі. Костенко не визнав своєї провини.