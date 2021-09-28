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Прокуратура АРК заявляє про передачу до суду справи про викрадення активіста в Криму

За даними відомства, підозрюваних звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, санкція передбачає від восьми до 12 років ув’язнення

Прокуратура Автономної республіки Крим заявила про передачу до суду обвинувального акту щодо двох колишніх співробітників Служби безпеки України у справі про викрадення і катування проукраїнського активіста на півострові. Про це відомство повідомило 28 вересня.

За повідомленням, на момент скоєння злочину підозрювані працювали на «управління ФСБ Росії по Республіці Крим та Севастополю». Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, санкція передбачає від восьми до 12 років ув’язнення.

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«На початку лютого 2015 року на території окупованого півострова «співробітники ФСБ» викрали, а надалі незаконно ув’язнили проукраїнського активіста, учасника Революції Гідності. Застосовуючи до активіста фізичне насильство, погрози та тортури, обвинувачені намагались отримати зізнання у злочині, якого він не вчиняв, а саме у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут» у місті Києві, а також підготовки диверсії на території Автономної республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

Ім’я активіста правоохоронці не називають, але обставини вказують на кримського активіста Олександра Костенка.

Активіста Євромайдану Олександра Костенка підконтрольний Росії суд у Криму у травні 2015 року засудив до чотирьох років і двох місяців ув’язнення нібито за заподіяння каліцтва співробітнику кримського «Беркута» під час Майдану 2014 року в Києві.

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Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення. Він відбував покарання в колонії загального режиму російського міста Кіров-Чепецький і був звільнений 3 серпня після того, як закінчився його термін ув’язнення.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно заявляв про тортури, яким піддавали його сина, після чого зник безвісти. Мати і брат Костенка живуть у Сімферополі. Костенко не визнав своєї провини.

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