Прокуратура АРК: чотирьох експосадовців внутрішніх військ у Криму звинуватили в держзраді

Правоохоронці в Україні висунули звинувачення чотирьом колишнім співробітникам територіального командування внутрішніх військ МВС України в Криму, повідомила прокуратура Автономної республіки Крим 8 травня.

За даними слідства, після анексії півострова військові посадовці проігнорували наказ про передислокацію на материкову частину України та перейшли на бік Росії.

«Зокрема, двоє з них погодилися на пропозицію окупантів обійняти посади «командирів окремих військових частин» Федеральної служби військ національної гвардії РФ. Інші двоє влаштувалися «начальником штабу – заступником начальника управління» і «заступником начальника управління з матеріального і технічного забезпечення» Росгвардії по м. Севастополю», – йдеться в повідомленні відомства.





У прокуратурі АРК стверджують, що обвинувачені на своїх посадах «реалізовували інтереси та завдання держави-агресора під виглядом охорони громадського порядку, боротьби з тероризмом та екстремізмом», що часто полягало в переслідуванні проукраїнських жителів Криму, посиленні режиму окупації та забезпеченні незаконної діяльності окупаційних адміністрацій.

Відомство не називає імен обвинувачених, проте анонімне джерело, не уповноважене розмовляти з медіа, повідомило проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Руслана Бабича, Сергія Свириденка, Віталія Степанчука та Ігоря Білевича.

Їхні публічні коментарі щодо пред’явлених звинувачень відсутні. У разі, якщо їх провину буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі за частиною 1 статті 111 КК України (державна зрада).

У грудні 2025 року виконувач обов’язків керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Віталій Секретар розповів, що з 2022 року українські прокурори притягнули до відповідальності 458 людей з анексованого Криму за звинуваченнями в колабораціонізмі, допомозі РФ та пропаганді.



