Прокуратура: у лікарні помер підліток, який постраждав через російську атаку по автівці у Рубіжному

У лікарні помер 16-річний хлопець, який постраждав через російську атаку по автівці у Рубіжному, повідомляє у телеграмі Харківська обласна прокуратура.



«Вчора ввечері у лікарні від отриманих травм помер 16-річний хлопець, який постраждав внаслідок атаки ворожого дрона по цивільному авто у с. Рубіжне Чугуївського району 10 листопада», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляла місцева влада, внаслідок обстрілу в Рубіжному постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.