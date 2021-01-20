Прокуратура перевірить обставини смерті іноземця, тіло якого виявили на морозі у Києві

Прокуратура доручила перевірити обставини смерті іноземця, тіло якого виявили в покинутому автомобілі у Святошинському районі Києва.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, за попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого інфаркту міокарда.

За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

«Процесуальний керівник у кримінальному проваджені доручив слідчому перевірити інформацію, викладену у ЗМІ щодо обставин смерті цієї людини», – йдеться в повідомленні.

Досудове слідство триває.

Раніше низка ЗМІ та користувачі соцмереж повідомляли, що в одному зі спальних районів Києва 15 січня у морозну погоду в покинутому автомобілі на вулиці виявили тіло громадянина Індії, який буцімто підробляв «двірником», мав проблеми зі здоров’ям і місцем проживання.

За непідтвердженими повідомленнями, чоловік мав притулок у комірчині одного з будинків, але, за нез’ясованих обставин, незадовго до смерті вона начебто виявилася для нього зачиненою.