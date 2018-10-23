Прокуратура: у Києві за підозрою в отриманні 50 тисяч доларів хабара затримали поліцейських

Генеральна прокуратура України повідомляє про затримання групи поліцейських, підозрюваних у вимаганні 50 тисяч доларів хабара.

«Установлено, що організатор злочинної групи «перевертнів в погонах», оперуповноважений відділу Управління протидії наркозлочинності ГУ НП у Києві, капітан поліції вимагав від громадянина України передати йому грошові кошти в розмірі 50 тисяч доларів США», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, за ці кошти підозрюваний обіцяв не реєструвати щодо громадянина додатковий епізод кримінального провадження і не ініціювати питання про його арешт.

«У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у подальшому встановлено, що він до своєї злочинної діяльності залучив ще двох офіцерів поліції – співробітників підрозділів ГУ НП у Києві, які входили до складу групи слідчих і мали повноваження на прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо зазначеного громадянина України», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що 22 жовтня затримали цих двох поліцейських, які «отримали від посередника всю суму неправомірної вигоди».

Підозрюваного організатора групи наразі розшукують.

Щодо всіх фігурантів цієї справи готується підозра у вчиненні злочину, передбаченого частини 4 статті 368 «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.