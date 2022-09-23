В Україні зросла кількість дітей, поранених через масштабну агресію Росії – прокуратура

В Україні станом на ранок 23 вересня кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, зросла до 771, повідомив Офіс генерального прокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним: 391.

Напередодні повідомляли про 767 поранених дітей.

«22 вересня внаслідок обстрілу ворогом Торецька Донецької області поранено 15-річну дівчину. 22 вересня внаслідок обстрілу окупантами Куп’янська Харківської області поранено двоє дітей віком 7 і 13 років. 21 вересня через обстріл Куп’янська зазнав поранення 13-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора також повідомили, що через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 2500 закладів освіти, з них 289 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.