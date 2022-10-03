ОГП: 416 дітей загинули в Україні через масштабну агресію Росії

В Україні станом на ранок 3 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинули 416 дітей, повідомив Офіс генпрокурора. Напередодні повідомляли про 412 загиблих дітей. Число поранених відучора не змінилося – 784 дитини.

«Стало відомо про загибель 30 вересня в Донецькій області дитини внаслідок осколкового поранення. Стало відомо, що 23 березня внаслідок обстрілів ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 2562 заклади освіти, з них 295 – зруйновані повністю.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.