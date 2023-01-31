Прокурори встановили особу російського військового, який вбив і розчленував фермера на Харківщині

Правоохоронці заочно повідомили про підозру військовому російської армії у вбивстві місцевого жителя в Харківській області, заявляє Офіс генерального прокурора 31 січня.

За даними слідства, в липні минулого року військовослужбовець 7 окремого мотострілецького полку, уродженець Курської області Росії, разом з іншими російськими військовими приїхав до фермерського господарства у селі Безмятежне Куп’янського району, який на той час був окупованим.

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«Власником ферми був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його «Вуйком». Військовий вийшов з автівки та сказав фермеру підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки. Коли той підійшов, військовослужбовець вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці. Після цього російський військовий розчленував тіло вбитого, частину поклав в авто, на якому приїхали окупанти, та підпалив», – йдеться в повідомленні.

Після цього, додають у прокуратурі, підозрюваний забрав залишки тіла вбитого і «викидав їх по дорозі до села Вишневе Куп’янського району».

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Російському військовому повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Правоохоронці встановлюють особи інших причетних, досудове розслідування веде Служба безпеки України.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.