Протасів Яр залишається заповідною зоною – Офіс генпрокурора про рішення Верховного суду

Верховний суд «поставив крапку» в спробах скасувати природоохоронний статус Протасового Яру в Києві, заявив Офіс генерального прокурора 22 липня.

«Протасів Яр захищено. Рішення про створення ландшафтного заказника залишається чинним, а судові спроби поставити під сумнів його природоохоронний статус завершені», – йдеться в повідомленні.

Верховний суд 22 липня, за даними прокуратури, закрив провадження за позовом приватного товариства, яке через суд намагалося частково скасувати рішення Київської міської ради про створення заказника місцевого значення «Протасів Яр». Компанія подала відповідний позов торік.

Спеціалізована екологічна прокуратура ОГП вступила в справу на стороні Київської міської ради, щоб «захистити законність створення заказника та зберегти природну територію від можливого знищення».

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Суд першої інстанції та апеляція відмовили в задоволенні позову. Компанія оскаржила ці рішення до Верховного суду, однак до початку розгляду касаційної скарги відмовилася від своїх вимог. За повідомленням відомства, найвищий суд України прийняв відмову від позову та закрив провадження. Відтак рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр» залишається чинним, всі судові спори щодо спроб скасувати його природоохоронний статус завершені.

Офіс генпрокурора вказує на те, що Протасів яр є одним із найбільших природних масивів у центрі Києва, якому роками загрожувала забудова:

«Це не просто вільна земельна ділянка, а унікальна екосистема, природний ландшафт і середовище існування рідкісних видів, занесених до Червоної книги України. Будівництво на території заказника означало б незворотне знищення цього природного комплексу. Природоохоронний статус це не формальність, а реальний правовий захист землі, яка належить громаді та має бути збережена для наступних поколінь».





Рішення суду наразі немає в публічному реєстрі. 19 липня громадська організація «Захистимо Протасів Яр», яка спільно з Київрадою оскаржувала забудову, повідомила, що Верховний суд мав розглянути справу щодо ділянки компанії «Енсо Груп» 22 липня. Справа стосується касаційної скарги компанії.

Втім, за даними активістів, 17 липня «Енсо Груп» подала заяву про відмову від позову, таким чином відмовившись від спроб оскаржити створення заказника. Втім, сьогоднішнє засідання все одно мало відбутися. Компанія не коментувала це рішення публічно.

Київська міська рада ухвалила рішення створити ландшафтний заказник на території Протасового Яру в липні 2022 року. Це сталося за місяць після загибелі на фронті лідера організації «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного.