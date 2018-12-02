«Я не для продажу». У Запоріжжі провели акцію з протидії торгівлі людьми

2 грудня в одному з торговельно-розважальних центрів Запоріжжя відбулася інформаційна акція до Міжнародного дня боротьби за скасування рабства.

В рамках заходу активісти роздавали інформаційні матеріали, провели спеціальну вікторину та організували тематичну фотозону, а також провели соціологічне опитування.​

«Сьогодні, 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Сьогодні проводимо фотозону з використанням тематичних хештегів «Я не для продажу», «Подорожуй безпечно», «Обирай безпеку», соціологічне опитування щодо розуміння проблеми пересічними громадянами Запоріжжя і пізнавально-інформаційну гру-вікторину. Є запитання, що обирає людина, яка відповідає на ці запитання, і вона дає відповіді «так» чи «ні», і якщо вона відповідає неправильно, то тоді волонтери роз’яснюють, чому неправильно. В цьому році ми маємо в Запоріжжі і Запорізькій області 4 особи, які постраждали від торгівлі людьми. Одна дитина продана власною матусею – мама вже отримала термін, 5 років ув’язнення, вже є вирок. Також дві особи, що постраждали внаслідок трудової експлуатації, і одна дівчина – спроба вивозу для сексуальної експлуатації в Арабські Емірати», – розповіла заступник голови правління громадської правозахисної організації «Егіда-Запоріжжя» Наталя Заїкіна.

За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні за 20 років жертвами торгівлі людьми стали майже 15 тисяч осіб.

2 грудня відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, відповідно до рішення Генеральної асамблеї ООН, коли в 1949 році була ухвалена Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами.

За даними організації Walk Free Foundation, яка щороку оприлюднює Глобальний індекс рабства (Global Slavery Index), наразі в світі налічується понад 40 мільйонів рабів.

Автори дослідження розуміють сучасне рабство як об’єднувальний термін, що має на увазі «ситуації експлуатації, за яких людина не може відмовити або втекти через погрози, насильство, примус, зловживання владою або обман». Ідеться про різні форми рабства, включно з сексуальною експлуатацією, примусовою працею, дитячою працею та примусовим одруженням.