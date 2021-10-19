Поліція назвала причину смерті брата загиблого раніше мера Кривого Рогу

Правоохоронці назвали причину смерті Олега Павлова, брата загиблого раніше мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

«Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем», – мовиться у повідомленні поліції 19 жовтня.

За словами правоохоронців, тіло виявив знайомий померлого. Він же розповів, що Павлов скаржився на проблеми зі здоров’ям.

«Заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Знайомий заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу – чоловік вже був мертвий», – мовиться у повідомленні.

Поліція не називає імені загиблого, однак «Громадське» зазначає, що місцеві правоохоронці підтвердили їм інформацію про смерть Олега Павлова.

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виявили мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство». За повідомленнями, це стандартна практика: коли причина смерті спочатку невідома, провадження відкривають за підозрою в убивстві.